Во Львове патрульные спасли мужчину, который в мороз лежал на улице (видео)

Граждане сообщили, что вызвали скорую помощь и патрульных, говорится и сообщении ГУ НП во Львове.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Температура воздуха резко снижалась, что угрожало его жизни.

Люди рассказали, что скорая долго не едет. Тогда инспекторы еще раз позвонили в службу 103, где им сообщили, что сейчас все бригады заняты.

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"Патрульные решили доставить потерпевшего в больницу самостоятельно. Они занесли его в служебный автомобиль и положили на термоодеяло. Когда привезли в 8-ю больницу, быстро взяли у медиков носилки и самостоятельно отвезли мужчину в смотровую", - говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у гражданина убойную рану правого верхнего века и состояние опьянения. Его госпитализировали в реанимационное отделение.