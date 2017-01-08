В Одессе после аварии возобновили теплоснабжение 35 домов и двух больниц

14:00, 08 января 2017
Происшествия
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Вчера днем в Одессе произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм.

Фото УНИАН

В Одессе возобновлено теплоснабжение 35 домов, которые остались без тепла из-за аварии на теплосети.

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Об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.

«Аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района г. Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта возобновлено», - написал он. 

Напоминается, что вчера днем в Одессе произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских заведения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер). 

К ликвидации порыва были привлечены три аварийные бригады.

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