В Одессе после аварии возобновили теплоснабжение 35 домов и двух больниц
Вчера днем в Одессе произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм.
В Одессе возобновлено теплоснабжение 35 домов, которые остались без тепла из-за аварии на теплосети.
Читайте такжеВ Одесской области в результате взрыва в доме погибли два человека
Об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook.
«Аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района г. Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта возобновлено», - написал он.
Напоминается, что вчера днем в Одессе произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 300 мм. В результате без теплоснабжения остались 35 домов, 2 медицинских заведения (военный госпиталь и областной туберкулезный диспансер).
К ликвидации порыва были привлечены три аварийные бригады.