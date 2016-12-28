Банда похитителей домашнего скота полтора года терроризировала жителей Харьковской области

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

По его информации, сотрудники уголовного розыска Харьковщины совместно с коллегами из Лозовского отдела полиции задержали преступную группу, которая почти полтора года терроризировала жителей трех районов области похищениями домашнего скота. Ущерб, который они нанесли владельцам своей криминальной деятельностью, достиг почти 600 тыс. грн.

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Как установили оперативники, в состав группировки входили 7 жителей Днепропетровской области в возрасте от 26 до 60 лет. Четверо из задержанных ранее уже были судимы. Воры орудовали на территории Лозовского, Близнюковского и Сахновщинского районов.

"На дело выходили ночью и действовали всегда по одной схеме - проникали во дворы, преимущественно пенсионеров, и похищали из сараев коров и быков. Позже забивали скот и перевозили туши до Павлограда, где продавали на рынках или частным лицам", - отметил Дмитриев.

Следователями открыты уголовные производства более чем по 20 фактам краж. "После проведения полного объема необходимых следственных действий будем передавать материалы в суд, который определит преступникам справедливую меру наказания", - отметил Дмитриев.