Во Львовской области во время пожара в мусоровозе погиб водитель

10:56, 26 декабря 2016
Происшествия
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Во Львовской области в результате пожара в мусоровозе погиб водитель.

Водителя спасти не удалось / poltava.sq.com.ua

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, сегодня, 26 декабря, в 03.45 неподалёку от города Буска на объездной дороге в автомобиле-мусоровозе МАЗ (зарегистрирован в городе Кременчуг Полтавской области) возник пожар.

В результате пожара погиб 64-летний водитель автомобиля, место жительства которого сейчас устанавливается.

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Отмечается, что автомобиль был припаркован возле АЗС, водитель отдыхал. Когда вспыхнул пожар, работники АЗС и водители-дальнобойщики бросились спасать водителя, однако, когда его вытащили из горящей кабины, мужчина уже не подавал признаков жизни.

Огнем полностью уничтожена кабина и двигатель автомобиля.

Причины возгорания выясняются. Проводится доследственная проверка.

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Теги: #пожар#огонь#Львов