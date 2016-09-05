Во Львове горел подвал жилого дома: людей эвакуировали через окна (фото)

Во Львове ночью, 5 сентября, произошел пожар в подвале четырехэтажного жилого дома в центре города на пл. Святого Теодора, 8.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о возгорании под лестничной клеткой на 1-м этаже поступило в 03:50.

Пожар вызвал сильное задымление в доме. Жители дома из-за высокой концентрации токсичных продуктов горения не могли самостоятельно покинуть свои квартиры.

«С помощью коленчатого автоподъемника и выдвижных лестниц специалисты ГосЧС спасали людей из горящего дома через окна. Чтобы предупредить отравление продуктами горения, спасатели подводили людей к окнам, надев специальные спасательные капюшоны, которые обеспечивают доступ свежего кислорода», - говорится в сообщении.

Всего спасли 14 человек, из них двое детей. Также на балкон вывели двух человек. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания.

В 04:17 пожар был локализован, а в 05:36 – полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем был уничтожен мусор и вещи домашнего обихода в подвале на площади 20 кв. м. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.