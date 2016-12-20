В Черниговской области микроавтобус съехал в кювет, госпитализированы 17 человек

Как сообщили УНИАН в ГУ Нацполиции в области, ДТП произошло сегодня утром на автодороге Киев - Чернигов - Новые Яриловичи в Репкинском районе.

Водитель микроавтобуса сообщением Чернигов-Добрянка не справился с управлением и съехал в кювет.

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В результате ДТП 15 человек госпитализированы в Репкинскую центральную районную больницу, одна женщина с тяжелыми травмами, - в областную больницу, еще одна - в Черниговский роддом.

Одну пассажирку после оказания помощи на месте отпустили домой. По предварительным данным, причиной аварии стала гололедица на дороге.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, во Франции произошло масштабное ДТП - в тумане столкнулись около 50 машин.