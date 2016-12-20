Масштабное ДТП во Франции: в тумане столкнулись около 50 машин (фото)
15:42, 20 декабря 2016Мир
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В департаменте Вандея на западе Франции произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких десятков автомобилей.
Дорога сейчас закрыта для движения / Franck Dubray
Об этом сообщает Ouest-France.
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, еще шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Авария произошла между населенными пунктами Ла-Рош-сюр-Йон и Сабль-Олон. По разным данным, столкнулись до 50 транспортных средств.
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Дорога сейчас закрыта для движения, чтобы оказать помощь пострадавшим. Более двух десятков машин скорой помощи находятся на месте ДТП.
Вероятно, авария произошла из-за сильного тумана и плохой видимости.
Franck Dubray
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