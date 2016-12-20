Масштабное ДТП во Франции: в тумане столкнулись около 50 машин (фото)

Об этом сообщает Ouest-France.

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек, еще шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла между населенными пунктами Ла-Рош-сюр-Йон и Сабль-Олон. По разным данным, столкнулись до 50 транспортных средств.

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Дорога сейчас закрыта для движения, чтобы оказать помощь пострадавшим. Более двух десятков машин скорой помощи находятся на месте ДТП.

Вероятно, авария произошла из-за сильного тумана и плохой видимости.