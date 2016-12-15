Полицейских в машине ГСО в Княжичах расстрелял один человек - Троян

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян, передает "ГОРДОН".

"Стрелял один человек. Вы знаете, кто он. Он умер", – заявил Троян.

По его мнению, основной причиной случившегося стал "человеческий фактор".

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Решение о привлечении к ответственности участников событий в Княжичах будет принимать Генеральная прокуратура, на следующей неделе полиция передаст в ГПУ результаты внутреннего расследования, сообщил Троян.

Напомним, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли 5 сотрудников полиции.