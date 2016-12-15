Банда "Дедов Морозов" жестоко избила николаевского депутата (фото)
13:06, 15 декабря 2016Происшествия
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В четверг, 15 декабря, в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от "БПП "Солидарность" Федора Барну и жестоко избили его палками.
Избитый николаевский депутат / news.pn
Об этом сообщает Преступности.НЕТ, ссылаясь на самого депутата.
По его словам, в результате избиения он получил травму головы и рубленную травму ноги. После нападения неизвестные, сказав депутату «С Новым годом!», скрылись на автомобиле «Lanos» госномер ВТ5164АХ.
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Сам Барна госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Николаева.
В отделе коммуникации Ингульского отделения полиции факт нападения подтвердили.
Нападение произошло в офисном здании, расположенном на территории стройрынка на улице Космонавтов. При этом автомобиль депутата злоумышленники не тронули.
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