Банда "Дедов Морозов" жестоко избила николаевского депутата (фото)

Об этом сообщает Преступности.НЕТ, ссылаясь на самого депутата.

По его словам, в результате избиения он получил травму головы и рубленную травму ноги. После нападения неизвестные, сказав депутату «С Новым годом!», скрылись на автомобиле «Lanos» госномер ВТ5164АХ.

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Сам Барна госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Николаева.

В отделе коммуникации Ингульского отделения полиции факт нападения подтвердили.

Нападение произошло в офисном здании, расположенном на территории стройрынка на улице Космонавтов. При этом автомобиль депутата злоумышленники не тронули.