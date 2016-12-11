Трагедия в Княжичах: в банду грабителей входил ветеран органов внутренних дел

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.

"По версии следствия, ветеран органов внутренних дел, бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян является весомой фигурой в группе подозреваемых "разбойников из Княжичей" и сейчас находится под стражей сроком на 2 месяца без права залога. Так называемое дело "милиционеров-оборотней полковника Гончарова" тогда, в начале 2000-х, наделало немало шума: Касьян входил в группу оперативников из ГУБОП, которые охраняли ключевого свидетеля Юрия Нестерова, благодаря которому удалось разоблачить всю хорошо законспирированную милицейско-бандитскую группу, которая специализировалась на похищениях и убийствах", - написал Шевченко.

Представитель МВД подчеркнул, что с этой историей хорошо знаком генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Теперь следствие, которое подозревает эту группу в создании новейшего преступного конгломерата из нынешних и бывших правоохранителей и бандитов, так же будет доказывать вину каждого ее участника, некоторые из которых уже сотрудничают со следствием", - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, 4 декабря в Княжичах Броварского района Киевской области сотрудники спецназа КОРД Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции.

6 декабря суд избрал меру пресечения шести участникам этой преступной группы. Пятерым из них – содержание под стражей, еще одному – домашний арест. 8 декабря суд избрал меру пресечения еще двум подозреваемым, причастным к этой преступной группе. Один будет находиться под стражей, второй под круглосуточным домашним арестом.