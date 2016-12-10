Луценко - журналистам о перестрелке в Княжичах: "Не делайте лишних сенсаций! Подождите"

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня в комментарии журналистам в Житомирской области во время посещения с проверкой Райковской исправительной колонии, которое транслировал телеканал «112 Украина».

"Нет, еще нет баллистической и трасологической экспертиз. Еще не менее месяца надо", - сказал Луценко.

При этом он заверил, что «нет никаких сомнений», что следствие по делу будет объективным.

В то же время Луценко попросил журналистов "не делать лишних сенсаций". "Не делайте сенсаций на крови (погибших полицейских)! Подождите", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидала в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники, - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

После перестрелки в Княжичах отстранены от службы 25 полицейских, участвовавших в спецоперации в Княжичах, - от руководителей операции до ее участников.