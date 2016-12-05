В столице Венгрии столкнулись два поезда метро, есть пострадавшие

20:01, 05 декабря 2016
Происшествия
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В понедельник, 5 декабря, в столице Венгрии Будапеште столкнулись два поезда метро.

В Будапеште один из поездов метро догнал другой и врезался в его заднюю часть / flickr.com/photos/zselosz

По словам представителя городского Управления по чрезвычайным ситуациям Мате Кисди, в результате аварии десять человек получили ранения, пишет ТСН.uа со ссылкой на Daily News Hungary.

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Отмечается, что авария произошла тогда, когда один из поездов догнал другой и врезался в его заднюю часть. Оба поезда были предназначены для перевозки пассажиров.

Согласно сообщению, девять пострадавших были направлены в больницу для оказания помощи вследствие удара, ни одна из травм не представляет опасности для жизни. Одному из десяти пассажиров оказали помощь на месте инцидента из-за незначительных ранений.

Сейчас устанавливаются причины инцидента. Бортовой компьютер должен показать, были ли соблюдены все инструкции.

Один из водителей также отметил, что не смог вовремя остановить поезд.

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