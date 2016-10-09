Под Нью-Йорком сошел с рельсов пассажирский поезд (фото)

В США пассажирский состав, следовавший с Манхэттена на Лонг-Айленд, столкнулся с ремонтным поездом и сошел с рельсов.

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29 человек госпитализированы с травмами, в том числе с переломами и сотрясением мозга. Нескольким десяткам помощь была оказана на месте. Угрозы чьей-либо жизни нет, сообщает Русская служба Би-би-си.

Инцидент произошел в субботу около 9 вечера (03:00 воскресенья по киевскому временя) недалеко от станции Нью-Гайд-парк в округе Нассау в 32 километрах к востоку от пункта отправления. Состав из 12 вагонов перевозил около 600 человек.

Движение по линии, одной из самых загруженных в регионе, было временно остановлено.

В сентябре одна пассажирка погибла и 108 человек получили травмы в результате наезда пригородного поезда на железнодорожную платформу в соседнем штате Нью-Джерси.