СБУ разоблачила схему изготовления поддельных загранпаспортов для жителей Донбасса и россиян

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления Службы безопасности в Ивано-Франковской области Мария Рымарь, начальник одного из районных подразделений Государственной миграционной службы и его подчиненные изготавливали заграничные паспорта с заведомо ложными сведениями для выходцев из Луганской и Донецкой областей, а также граждан России. Для этого злоумышленники использовали копии паспортов жителей Ивано-Франковской и Львовской областей, кторые уже умерли, или паспорта которых были потеряны. Поэтому заказчик получал загранпаспорт с его собственной фотографией, но с фамилией другого человека.

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«Изготовление одного фальшивого документа стоило от 8 до 10 тыс. долларов. Оперативники спецслужбы задокументировали факт выдачи 15 поддельных паспортов», - сообщила пресс-секретарь.

Начальнику районного подразделения ГМС 24 ноября сообщено о подозрении в использовании служебного положения для организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие в отношении его подчиненных-подельников.