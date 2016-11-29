В Киеве такси вылетело на тротуар и протаранило столб

Удар был такой силы, что сорвало асфальт на тротуаре, а со столба слетел плафон освещения, упав на лобовое стекло авто, сообщает LB.ua.

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Серьезные травмы получила молодая женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Ее госпитализировали медики "скорой помощи". Водитель, несмотря на травмы, от госпитализации отказался.

На тротуаре в это время, к счастью, не было случайных прохожих.

Причины аварии выясняет следственная группа.