В Киеве такси вылетело на тротуар и протаранило столб
02:35, 29 ноября 2016Происшествия
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В понедельник в Киеве на Харьковском шоссе возле Дарницкого кладбища автомобиль такси Chevrolet по непонятным причинам вылетел на тротуар и врезался в электроопору.
В Киеве такси вылетело на тротуар и протаранило столб / фото: LB.ua
Удар был такой силы, что сорвало асфальт на тротуаре, а со столба слетел плафон освещения, упав на лобовое стекло авто, сообщает LB.ua.
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Серьезные травмы получила молодая женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении. Ее госпитализировали медики "скорой помощи". Водитель, несмотря на травмы, от госпитализации отказался.
На тротуаре в это время, к счастью, не было случайных прохожих.
Причины аварии выясняет следственная группа.
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