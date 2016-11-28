В Одессе закрыли два игорных заведения, работающих под видом гослотереи

В Одессе пресечена деятельность двух игорных заведений, функционировавших под видом государственной лотереи.

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Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлой недели работники Управления защиты экономики в Одесской области прекратили деятельность двух игорных заведений, которые функционировали на территории Суворовского района.

Установлено, что злоумышленниками под видом распространения билетов государственной лотереи «Лото», с использованием компьютерного оборудования, предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято 57 системных блоков и мониторов, с помощью которых осуществлялась вышеназванная противоправная деятельность.

«Также изъяты черновые записи, которые красноречиво свидетельствуют об организации незаконной деятельности», - отметили в главке. Кроме того, обнаружена и изъята большая сумма наличных средств, добытых преступным путем.

В настоящее время следствие продолжается, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности организаторов незаконного бизнеса.

Указанные игорные заведения располагались в двух нежилых помещениях, расположенных по проспекту Добровольского и на Николаевской дороге.

Начальник областного Управления защиты экономики Нацполиции Алексей Семенцов отметил, что, согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие игорным бизнесом).