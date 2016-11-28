Грабители пытали мужчину, после чего забрали у него три тысячи гривень и две иконы

13:08, 28 ноября 2016
Происшествия
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В селе Горяновка Днепропетровской области грабители проникли в дом к мужчине.

Одну икону мужчине вернула полиция, другую воры продали за за 200 гривень / Фото dp.npu.gov.ua

Полицию вызвал сосед пострадавшего. Жертва ограбления был госпитализирован, сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Двое неизвестных разбили окно и проникли в дом. Увидев хозяина в постели, они разбудили его, связали руки и ноги веревкой, которую нашли в доме, и потребовали у мужчины деньги. Когда увидели, что последний не спешит расставаться со своим, злоумышленники начали бить его по голове и колоть ножом по бедрам и рукам.

Мужчина вынужден был отдать злоумышленникам деньги. Они забрали также мобильный телефон хозяина и две иконы, висевшие на стене, после чего скрылись.

У задержанных изъята часть похищенного, а именно мобильный телефон и одну из икон потерпевшего. Другую, по словам злоумышленников, они успели продать неизвестному мужчине за 200 гривень. Сейчас проводится экспертиза по установлению истинной ценности икон.

В ходе оперативно-розыскных действий по факту разбойного нападения полицейские Днепровского РВП задержали местных мужчин 1975 и 1984 рождения, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. Им сообщили о подозрении и заключили под стражу.

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