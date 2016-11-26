В Одесской области полиция нашла у АТОшника арсенал оружия и боеприпасов (видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в дежурную часть Лиманского отдела полиции поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что у ресторана в селе Фонтанка военнослужащий угрожал гражданам гранатой, которую потом спрятал в своей машине.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что в развлекательном заведении между военнослужащим и посетителями началась ссора. Мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыхать другим посетителям ресторана, спорил с ними, не реагируя на замечания.

«Затем пытался уехать с места происшествия в своей машине. Один из граждан перекрыл военному дорогу своим автомобилем, чтобы помешать управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый бросился в драку, повалил мужчину на землю, достал ручную гранату Ф-1 и угрожал ее применением», - сообщили в главке.

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Правонарушитель был доставлен в полицейский участок, где выяснилось, что военнослужащий недавно вернулся из зоны АТО.

В автомобиле мужчины обнаружен и изъят корпус гранаты Ф-1, зажигательная трубка, электродетонатор, взрыватель, сигнальный патрон, начиненная гвоздями петарда, подствольный гранатомет ГП-25, 2 тротиловые шашки весом по 200 граммов.

Кроме того, у него обнаружено и изъято: пластическое взрывчатое вещество ВПП-5 приблизительным весом 1 кг и металлическая банка с пластическим взрывчатым веществом, массой около 200 граммов.

Затем в ходе санкционированного обыска по месту жительства военнослужащего обнаружено и изъято: запал к гранате УЗРГМ-2, минные взрыватели МД5М, ручная дымовая граната, лента для растяжек и боеприпасы различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные мероприятия.