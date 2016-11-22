В Киеве внедорожник насмерть сбил школьника (фото)
21:36, 22 ноября 2016Происшествия
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На проспекте Бажана в Киеве вечером 22 ноября внедорожник сбил школьника, который переходил дорогу в неположенном месте.
Школьник погиб от удара / Фото dtp.kiev.ua
Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, ребенка сбил автомобиль Range Rover, который ехал в левом ряду.
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"От удара шестикласник отлетел на 40 метров. Смерть наступила мгновенно. На месте работает оперативно-следственная группа и эксперт. Вещи мальчика раскиданы на протяжении 50 метров.", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина, когда вместе с сыном перебегал оживленную проезжую часть.
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