В Киеве внедорожник насмерть сбил школьника (фото)

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, ребенка сбил автомобиль Range Rover, который ехал в левом ряду.

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"От удара шестикласник отлетел на 40 метров. Смерть наступила мгновенно. На месте работает оперативно-следственная группа и эксперт. Вещи мальчика раскиданы на протяжении 50 метров.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина, когда вместе с сыном перебегал оживленную проезжую часть.