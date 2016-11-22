В Польше избили двух украинцев - СМИ

Об этом сообщает Польское радио.

«Нападение произошло в субботу вечером, 19 ноября, в городе Рудник-над-Сяном. У одного из избитых мужчин сломана рука. Полиция задержала двух нападавших и установила личность третьего. Злоумышленникам - от 19 до 24 лет», - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, к украинцам, которые сидели в пиццерии, подошел человек и приказал им покинуть заведение. Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Один из украинцев вышел на улицу, и там его избили. Второй ушел в магазин, что недалеко от пиццерии, и там на него напали.

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Один из пострадавших украинцев заявил, что избиение не имело ничего общего с национальной подоплекой, и что это «обычное нападение». Полиция намерена выяснять обстоятельства инцидента.

Сегодня, 22 ноября, полиция допрашивает второго пострадавшего, свидетелей инцидента и нападающих.