Железнодорожная катастрофа в Индии: число жертв возросло до 120, травмированы почти 200

Об этом сообщается на сайте телеканала NDTV.

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Как сообщалось, авария произошла в 3.00 ночи по местному времени (21.30 по Гринвичу) в воскресенье неподалеку от поселка Пукхрайан в штате Уттар-Прадеш.

Железнодорожным сообщением в Индии ежедневно пользуются около 23 млн пассажиров. Происшествия с поездами не редкость, так как большая часть оборудования устарела.