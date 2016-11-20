Железнодорожная катастрофа в Индии: число жертв возросло до 120, травмированы почти 200

17:15, 20 ноября 2016
Происшествия
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Число жертв крушения поезда в Индии увеличилось до 120 человек, почти 200 получили травмы.

Железнодорожная катастрофа в Индии. Фото с места события / REUTERS

Об этом сообщается на сайте телеканала NDTV.

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Как сообщалось, авария произошла в 3.00 ночи по местному времени (21.30 по Гринвичу) в воскресенье неподалеку от поселка Пукхрайан в штате Уттар-Прадеш.

Железнодорожным сообщением в Индии ежедневно пользуются около 23 млн пассажиров. Происшествия с поездами не редкость, так как большая часть оборудования устарела.

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