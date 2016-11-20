Железнодорожная катастрофа в Индии: минимум 90 человек погибли, 150 травмированы (фоторепортаж)

Об этом сообщает Reuters.

Количество жертв может вырасти в ходе разбора завалов спасателями, отмечает агентство.

Представители полиции сообщают, что около 20 человек пропали без вести. Власть пытается выяснить, что стало причиной схода 14 вагонов поезда.

На фоне сцен отчаяния и тоски, люди, оставшиеся в живых, искали членов своих семей, некоторые также пытались разобрать поврежденные вагоны, чтобы спасти родственников и забрать вещи, рассказал старший чиновник железной дороги Пратап Раи.

"Мы используем все тактики, чтобы спасти жизни, но это очень трудно – резать металлические вагоны", – сказал Раи с места происшествия.

Читайте такжеВ столице Индии закрывают школы и просят не выходить из домов: загрязнение воздуха превышено в 70 раз (фото)

Из множества смертельных аварий этот сход с рельсов может стать худшей железнодорожной трагедией в Индии с 2005 года, когда поезд раздавил камень, а другой упал в реку – тогда погибло более 100 человек.

Система железных дорог Индии является четвертой в мире по величине, переправляя более 20 миллионов человек каждый день, но она имеет плохую репутацию безопасности, ведь тысячи людей умирают в результате несчастных случаев ежегодно, в том числе в частых авариях поездов.

Министр железнодорожного транспорта Индии Суреш Прабху написал в твиттере, что правительство немедленно проведет расследование причин схода с рельсов и пообещал отчитаться.