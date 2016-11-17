После попытки сорвать концерт Потапа и Насти в Киеве полиция составила протоколы на четырех человек

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«Вчера на ул. Большой Васильковской группа лиц пыталась сорвать концерт Потапа и Насти Каменских», - говорится в сообщении.

В частности, по данным полиции, возле здания дворца «Украина» около 20 граждан блокировали проход людям, которые пришли на концерт, кидали в них помидоры и яйца. Правоохранители вмешались в ситуацию и оттеснили парней.

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Кроме того, на месте происшествия к правоохранителям обратился представитель безопасности национального дворца искусств «Украина», который сообщил, что в 19.20 в партере большого зала молодой человек разорвал полиэтиленовый медицинский пакет с прозрачной жидкостью, которая имела едкий запах. Охранники ограничили движение правонарушителя и передали его полицейским. «У 28-летнего жителя Днепра следственно-оперативная группа изъяла остатки медицинского пакета», - отмечается в сообщении.

Всего полиция поставила в Печерское управление пятерых правонарушителей. После проверки и установления анкетных данных на четырех мужчин в возрасте от 20-ти до 30-ти лет составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отпустили.

Сейчас проводится доследственная проверка в отношении указанных событий. По ее результатам следователи дадут правовую квалификацию этому событию.