В Киеве акция против концерта Потапа и Насти переросла в столкновения с полицией (фото, видео)
21:51, 16 ноября 2016Происшествия
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В Киеве протестующие из-за концерта Потапа и Насти подрались с полицией. Столкновения произошли перед дворцом "Украина".
Схватки через концерт Потапа и Насти в Киеве / hromadske.ua
Участники акции с символикой ВО «Свобода» и «Сокол» протестовали против проведения концерта «кремлевских гастарбайтеров» в Украине, сообщает Громадське.
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По словам экс-депутата Киевсовета Руслана Андрийко, во время стычки, полиция разбила лицо военному из добровольческого батальона «Сич» Сергей Ляхевичу.
По его словам, Ляхевича задержали и повезли в Печерский райотдел полиции.
Полицейские сообщили причины задержания: по их словам, участники акции бросали яйца в посетителей концерта.
Участники акции также планируют собраться под райотделом.
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