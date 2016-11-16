В Киеве акция против концерта Потапа и Насти переросла в столкновения с полицией (фото, видео)

Участники акции с символикой ВО «Свобода» и «Сокол» протестовали против проведения концерта «кремлевских гастарбайтеров» в Украине, сообщает Громадське.

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По словам экс-депутата Киевсовета Руслана Андрийко, во время стычки, полиция разбила лицо военному из добровольческого батальона «Сич» Сергей Ляхевичу.

По его словам, Ляхевича задержали и повезли в Печерский райотдел полиции.

Полицейские сообщили причины задержания: по их словам, участники акции бросали яйца в посетителей концерта.

Участники акции также планируют собраться под райотделом.