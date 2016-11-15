В Одессе разоблачен канал незаконной легализации иностранцев

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в спецоперации были задействованы сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, представители Хмельницкого отделения Малиновского отдела полиции Одессы, прокуратуры и СБУ.

Отмечается, что схему организовали 30-летняя иностранка и должностные лица одного из медицинских учреждений Одессы - два врача и акушер.

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Установлено, что медработники за денежное вознаграждение выдавали женщинам фиктивные справки о беременности, которые становились основанием для регистрации фиктивных браков с иностранцами и дальнейшей их легализации в Украине.

«Клиентами злоумышленников становились, в основном, выходцы из стран миграционного риска. Всего правоохранители обнаружили более 60 фактов использования таких поддельных справок», - сообщили в главке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению указанных преступлений, на текущей неделе сообщено о подозрении по 28 фактам.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, добавили в полиции.