На судью Высшего хозсуда напали после обнародования е-декларации

В Украине после обнародования электронных деклараций увеличились нападения на судей, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что с момента обнародования, уже на трех судей совершено нападения с ограблением.

Так, недавно группа неизвестных лиц ворвалась в дом судьи Высшего хозсуда Мальвины Даниловой.

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Как рассказали соседи судьи, неизвестные вынесли около полумиллиона долларов.

Саму же судью и ее возлюбленного связали.

«Полностью внимание было ко мне. Они знали, когда я приезжаю к нему (мужчине, ред.), искали мою сумку», - сказала в телефонном разговоре судья Данилова.

Руководители судебных органов самоуправления заявляют, что информацию о наличных денежных активов следовало бы закрыть.

Напомним, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года. По данным Гражданской сети ОПОРА, задекларированная всеми 412 народными депутатами, которые на 31 октября подали декларации, сумма денежных активов составляет почти 12 млрд грн.

В Генеральной прокуратуре заявили, что проверит, уплатили налоги народные депутаты, которые задекларировали более 100 тыс. долларов наличных. Также ГПУ проверит депутатов и других декларантов, которые имеют на счетах в банках свыше 150 тыс. грн, а также тех, кто имеет счета и недвижимость за рубежом.