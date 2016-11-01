ГПУ проверит уплату налогов нардепами, которые задекларировали более $100 тысяч наличными

ГПУ проверит уплату налогов нардепами из наличных средств, которые задекларировали более 100 тысяч долларов наличнымии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что очень важно разделить всех чиновников на две принципиально разные категории - тех, которые задекларировали доходы и уплатили налоги, и тех, которые налоги не заплатили.

«Мы будем анализировать декларации половины народных депутатов Украины, которые задекларировали наличными более 100 тыс. долларов. Этот анализ будет состоять из нашего обращения в Государственную фискальной службы с требованием предоставить информацию об уплаченных налогах, которые могут свидетельствовать о легальности этих средств, или неуплаченные налоги, которые будут свидетельствовать о нелегальности такой наличности. Соответственно, народные избранники могут попасть либо не попасть под действие статьи 212 Уголовного кодекса - уклонение от налогов, которой предусмотрены различные санкции », - заявил генпрокурор.

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По его словам, если речь идет об уклонении от налогов в размере от 665 тыс. грн - это преступлением небольшой тяжести, за которым предусмотрен срок давности 2 года; более чем 1 995 000 грн - это преступление средней тяжести со сроком давности 2 года; если же уклонения в особо крупных размерах - 3 325 000 грн - это тяжкое преступление со сроком давности 10 лет.

«Учитывая эти квалификации, те, кто уклонялся от налогов, могут получить наказание от 2 до 15 лет тюремного заключения. Соответственно, половина народных депутатов, которые задекларировали значительные объемы наличных, будут проверены нами вместе с ДФС на уплату с них налогов, и дальше нами будет определяться возможность или невозможность открытия уголовного производства », - отметил Луценко.

Напомним, в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79.

"На первом этапе декларирования по состоянию на 24 часов 30 октября 2016 года зарегистрировано в системе пользователей более 115 тысяч. В реестр деклараций за 2015 год подано более 103 тысяч (деклараций), - сообщил заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий. В частности, по его словам, речь, в том числе, идет о исправленные декларации в количестве 11 тыс. 700, народные депутаты подали 413 деклараций, государственные служащие категорий "А" и "Б" подали 92 тыс. 709 деклараций, представители органов местного самоуправления - 30 тыс. 422, судьи - 734, прокуроры - 877, следователи – 852. Представители Кабинета министров Украины подали 79 деклараций.