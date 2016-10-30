Мэр Львова в 2015 году получил свыше 107 тысяч гривен доходов только с зарплаты - декларация

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, зарплата мэра Львова в 2015 году составила 107 тыс. 322 грн.

Также Садовый задекларировал ссуду в «ПриватБанке» в размере 80 тыс. 546 грн на оплату обучения по программе «Лондон Кваториал Программ» в Великобритании.

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Из нематериальных активов мэр Львова задекларировал право на торговую марку «Самопомич», на которую приобрел право использования в 2006 году. Очевидно, что речь идет о знаке общественной организации «Самопомич», поскольку партия «Объединение «Самопомич» была создана позже.

В соответствии с декларацией у мэра Львова нет недвижимого имущества и транспортных средств.

Жена мэра Екатерина Кит-Садовая задекларировала доходы за 2015 год в размере 752 тыс. 233 грн, все эти средства получены в качестве зарплаты в ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» (холдинг, объединяющий все медиа-активы ТРК). Также Кит-Садовая задекларировала 15 тыс. 950 грн помощи по уходу за ребенком до трехлетнего возраста (у супругов Садовых пятеро сыновей).

Кроме того, она получала ссуду в «ПриватБанке» в размере 114 тыс. 299 грн и беспроцентный заем от ЧАО «Телерадиокомпания Люкс» в размере 1 млн грн.

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На счету в «ПриватБанке» жена мэра имеет 45 тыс. 234 грн, а также 15 тыс. долларов США наличными.

Кроме того, согласно декларации, Кит-Садовая является конечным бенефициаром медиа-компаний: «Телерадиокомпания Люкс», «Радио «Континент», «Телевизионная и радиовещательная компания «Люкс», «Контакт-Информ», «Висма-Радио-ТВ», «Радиокомпания Люкс»», «Захід.нет», а также ООО «Королевский двор» (учреждение общественного питания во Львове).

В собственности жены есть автомобиль Mersedes Benz Viano 2012 года выпуска, земельный участок во Львове площадью 702 кв. м и жилой дом во Львове площадью 660,4 кв. м, где и проживает мэр Львова с женой, пятью детьми и тещей.