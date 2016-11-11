В Одессе задержан подозреваемый в торговле наркотиками, у которого изъят арсенал оружия

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, подозреваемый задержан 10 ноября работниками 8-го территориального управления (по обслуживанию Одесской, Николаевской и Херсонской областей) Департамента противодействия наркопреступности НП Украины, спецподразделения «КОРД» и следственного управления ГУНП в области.

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«Работникам департамента поступила оперативная информация о том, что 45-летний житель Одессы длительное время занимается поставкой и сбытом психотропных и наркотических веществ. Наркотические вещества злоумышленник получал из стран Европы и распространял на территории Одессы», - рассказала Ярчук.

По предварительным данным, в ходе санкционированных обысков по месту жительства и регистрации подозреваемого работники полиции обнаружили и изъяли: пакет с марихуаной, 2 кг амфетамина, 38 таблеток экстази, сверток с 1 граммом кокаина, два свертка с остатками наркотического вещества и электронные весы.

Кроме того, обнаружено и изъято: 3 пистолета - «Форт», «Сталкер» и один без названия и маркировки, калибра 9 мм, а также - 7 патронов к ним, гранаты с запалом типа «РГО», штык-нож и две «балаклавы».

Изъятое направлено на экспертное исследование.

«Злоумышленник задержан и в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметила Ярчук.

В настоящее время работниками полиции устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности подозреваемого.

По словам начальника 8-го территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Виталия Августенюка, по данному факту открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.