"Антонов" прокомментировал инцидент с выбросом пламени во время посадки в Лейпциге украинского самолета-гиганта (видео)

18:04, 11 ноября 2016
Происшествия
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10 ноября во время посадки украинского самолета Ан-225 "Мрия" в Лейпциге произошел краткосрочный выброс пламени.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

В компании рассказали, что инцидент произошел, когда самолет заходил на стоянку. При выключении двигателей в процессе выбега роторов на втором двигателе произошел краткосрочный выброс пламени - 15-16 секунд.

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"После окончательной остановки двигателей проведен обзор этого двигателя. Обнаружена неполная герметичность отсечного клапана, что и стало причиной выброса пламени. Представители завода-изготовителя двигателя устранили выявленный дефект", - говорится в сообщении.

При этом повреждений самолета и двигателей нет.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в мире самолет украинского производства загорелся в аэропорту Лейпцига.

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