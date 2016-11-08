Житель Днепра пытался привезти из Донецкой области арсенал боеприпасов

Как сообщает ГУНП в Днепропетровской области, во время осмотра Volkswagen Transporter правоохранители обнаружили и изъяли 8 гранат РГН с запалами к ним, 60 патронов калибра 5,45 мм и 14 патронов калибра 7,62 мм. За рулем иномарки находился 30-летний уроженец Днепра.

По словам водителя, указанные боеприпасы он нашел в лесополосе более автодорогой, недалеко от города Покровск Донецкой области и вез для добровольной сдачи.

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На место происшествия полицейские немедленно вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала этот факт. Изъятые боеприпасы направлены в НИЭКЦ для проведения исследования. Кормчего и машину доставили к Межевскому отделению полиции. С какой целью он хранил и перевозил боеприпасы, предстоит выяснить следствию. Событие зарегистрировано в журнале единого учета.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).