Гонки, закончившиеся ДТП: сын нардепа Молотка был пьяным

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполіції Киева Андрей Крищенко, сообщает 112.ua.

"В ходе допроса установлено, что именно он (Денис Молоток) был за рулем транспортного средства. Есть справка врача, который после осмотра дал информацию, что у того есть все признаки алкогольного опьянения. Следствие придерживается именно такой версии", - отметил он.

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По словам Крищенко, планируется проведение экспертиз для выяснения тяжести повреждений пострадавших в ДТП. "Сейчас будут проведены экспертизы установления степени тяжести телесных повреждений и будет приниматься решение в отношении водителя. Обстоятельства, которые были установлены на то время, и степень телесных повреждений, которые были причинены, согласно действующему УПК не дали следователю возможность принять решение по ст. 208 о задержании", - сказал начальник столичной полиции.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сына народного депутата из депгруппы "Воля народа" Игоря Молотка Дениса.

Депутат Молоток на своей странице в Facebook заявил, что «независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, лечение пострадавших беру на себя». Он также добавил, что никоим образом не будет препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП.

В свою очередь волонтер Роман Синицын сообщил, что сын Молотка с товарищем «устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL». «Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус Патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами разной степени тяжести», - написал Синицын в Facebook.

Он отметил, что нарушители пытались скрыться от полиции, но были задержаны.