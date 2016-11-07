В Мариуполе в ночном клубе убили мужчину, еще один ранен

"Сегодня в 20 км от Мариуполя идёт война. Террористы расстреливают мирные посёлки, убивают людей, а у нас в городе, в 03.50 ночи, народ развлекается в ночных клубах. Результат ночной резни - мужчина, 1979 г.р., убит, второй - в тяжелом состоянии в больнице", - сообщил глава ГУ НП в Донецкой обл. Вячеслав Аброськин.

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"Зарабатывая сотни тысяч прибыли в выходные, владельцы забывают о том, что идёт война, полиция работает с надрывом", - упрекнул он администрацию заведения.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление и задержание преступников, отметил глава областной полиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 ноября в Мариуполе неизвестные совершили поджог церкви УПЦ КП.