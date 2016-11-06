В Киеве студенты одного из ВУЗов захватили корпус университета (видео)

Как сообщает "5 канал", таким образом студенты не хотят допустить, чтобы руководство открыло мебельный магазин в помещении университета.

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Согласно сообщению, продажа мебели там происходила и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения. Студенты признались, что их очень не хватает.

Также университет пообещал сделать там библиотеку для научных работников или научно-исследовательский центр. Однако несмотря на это, ремонт в помещении сделали именно под магазин.

Студенты заявили, что разблокируют работу заведения, лишь когда ректор изменит свой подход к управлению ВУЗа.

Однако ректор в отпуске и на телефонные звонки не отвечает. Решить ситуацию пытались, но пока безуспешно.