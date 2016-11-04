В Харькове продолжают поджигать автомобили (видео)
16:36, 04 ноября 2016Происшествия
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Харьковские полицейские и МЧСники едва успевают фиксировать очередную партию пострадавших от огня автомобилей.
Такого разгула хулиганов в Харькове не было даже в 90-е / Кадр из сюжета ДжеДАІ
"Пироманы - это психически нездоровые люди, которым нравится смотреть на пылающие машины. Воришки поджигают все машины подряд", - говорится в сюжете программы ДжеДАІ.
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Такого разгула хулиганов не было даже в 90-е.
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