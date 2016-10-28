В Днепре столкнулись маршрутка и грузовик: 14 человек пострадало

По данным пресс-службы ГСЧС Днепропетровской области, сообщение об аварии поступило в 8.14, пишет местный сайт dnepr.com.

На месте происшествия работает полиция, спасатели 3 и 18 частей, а также аварийно-спасательный отряд. В аварии пострадало 14 человек, троих вырезали из маршрутки.

Двух "тяжелых" отвезли в 16-ю больницу Днепра, еще одну пассажирку - в больницу Мечникова.

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Другие пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 11 человек. Водитель автобуса Mersedes-Benz 311 CDI, по неизвестным пока причинам, выехал на обочину и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.