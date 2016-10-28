На Днепропетровщине правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в тайнике, оборудованном в лесополосе между двумя жилыми массивами, правоохранители изъяли семь гранат Ф-1 с запалами, гранатомет РПГ-26, три гранаты ВОГ-25, семь тротиловых шашек весом по 200 граммов и 360 патронов калибра 5,45.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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«Продолжаются оперативно-следственные действия для установления происхождения боеприпасов и организаторов тайника», - добавили в СБУ.