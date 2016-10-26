В Днепре мужчина через Интернет сбывал запрещенные анаболические стероиды и психотропные вещества

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, во время обыска в квартире злоумышленника изъяты разные подконтрольные препараты на 100 тыс. грн.

Доставка психотропных веществ и анаболиков клиентам из Днепра, Запорожья, Киева, Харькова, Одессы, Кривого Рога, Львова осуществлялась с помощью популярной курьерской службы.

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В отношении мужчины открыто уголовное производство по статье 321 Уголовного кодекса Украины (пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.