В Киеве водитель вылетел с дороги и снес остановку (фото)
11:25, 26 октября 2016Происшествия
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Инцидент произошел на Лесном массиве столицы.
Оформление ДТП / gk-press.if.ua
ДТП произошло утром 26 октября в Киеве на Лесном массиве. Об этом сообщает специализированный портал DTP.kiev.ua.
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Там, на улице Жукова водитель не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в остановку. Обошлось без тяжелых травм.
ДТП на Лесном массиве / dtp.kiev.ua
На месте ДТП работает патруль полиции.
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