В Киеве водитель вылетел с дороги и снес остановку (фото)

ДТП произошло утром 26 октября в Киеве на Лесном массиве. Об этом сообщает специализированный портал DTP.kiev.ua.

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Там, на улице Жукова водитель не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в остановку. Обошлось без тяжелых травм.

На месте ДТП работает патруль полиции.