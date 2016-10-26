В Киеве водитель вылетел с дороги и снес остановку (фото)

11:25, 26 октября 2016
Происшествия
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Инцидент произошел на Лесном массиве столицы.

Оформление ДТП / gk-press.if.ua

ДТП произошло утром 26 октября в Киеве на Лесном массиве. Об этом сообщает специализированный портал DTP.kiev.ua.

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Там, на улице Жукова водитель не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в остановку. Обошлось без тяжелых травм.

dtp.kiev.ua

На месте ДТП работает патруль полиции.

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