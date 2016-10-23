В российском городе Рязань произошел мощный взрыв: есть погибшие и раненые (видео)
09:27, 23 октября 2016Происшествия
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В одном из жилых домов российского города Рязань в 4:36 утра произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли три человека, 15 – получили ранения.
В результате взрыва погибли трое людей / ren.tv
Об этом сообщает ТАСС.
Количество пострадавших во время взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани достигло 15 человек, в больницах находятся пять человек, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора области Ольга Чуляєва.
"В результате взрыва погибли три человека, 15 пострадали, из них пять человек остаются в больнице", - уточнила Чуляєва.
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По предварительной информации, причина взрыва в жилом доме в Рязани – утечка бытового газа.
Следственный комитет РФ уже провел проверку по факту взрыва газа, возбуждено уголовное дело.
В сети опубликовано видео с места инцидента.
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