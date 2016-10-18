Полиция арестовала подозреваемого в изнасиловании в здании британского парламента

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел на территории Вестминстерского дворца утром 14 октября.

В Скотленд-Ярде отметили, что 23-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления в тот же день, не является депутатом. Он будет находиться под стражей до середины января следующего года, пока идет расследование, добавили в полиции.

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"Нам известно о происшествии на территории парламента, которое расследуется службой столичной полиции. Парламент работает с органами в тесном контакте в рамках расследования, и мы не можем дать других комментариев, пока оно продолжается", - приводит издание слова пресс-секретаря нижней палаты парламента Великобритании.

Заявление об изнасиловании на территории парламента полиция получила впервые в истории.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Страсбурге 49-летний депутат Европарламента, представитель Партии независимости Великобритании Стивен Вульф получил удар по голове в драке, а затем выпал из окна здания парламента. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.