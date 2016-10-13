В Киеве прокуратура расследует избиение пожилого мужчины охранниками супермаркета (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По данным ведомства, 7 октября примерно в 21:00 двое сотрудников охраны ООО "АТБ-Маркет", расположенного на ул. Лебедева-Кумача, 7-в, нанесли телесные повреждения пожилому мужчине на входе в супермаркет. Факт избиения мужчины был зафиксирован случайными свидетелями на видеокамеру мобильного телефона.

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Сведения по факту нанесения мужчине телесных повреждений внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Осуществление досудебного расследования поручено СО Соломенского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

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