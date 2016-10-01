В центре Киева произошла стрельба, есть раненый (фото)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, сообщение о стрельбе на пр. Победы в Шевченковское управление полиции поступило в 13.40. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Со слов очевидцев правоохранители выяснили, что у пострадавшего возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в итоге совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия и скрылся.

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Потерпевшего киевлянина 1976 г.р. доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Полиция проводит осмотр места происшествия, изъяты стреляные гильзы, опрашиваются очевидцы и свидетели инцидента. Усилия правоохранителей направлены на задержание злоумышленника.

Ранее в Соломенском районе Киева неизвестный застрелил 29-летнего мужчину в подъезде многоэтажки.