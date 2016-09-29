На Тернопольщине мужчина дважды за месяц попался на продаже суррогатного алкоголя

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в целом в сентябре у него изъяли более 500 л самодельных спиртных напитков.

Читайте такжеОт ядовито алкоголя с Харьковщины начали слепнуть люди

Сначала к полицейским поступило сообщение, что в Кременце местный житель изготавливает в собственном доме водку и коньяк, разводя спирт, разливает их в полуторалитровые бутылки и продает соседям и жителям райцентра.

В начале сентября провели санкционированный обыск в доме мужчины и изъяли почти 500 л производимых им алкогольных напитков.

Однако мужчину это не остановило и уже на следующий день после обыска он снова приобрел спирт, изготовил очередную партию суррогата и начал реализовывать товар кременчанам из салона собственного авто.

Во время второго обыска и осмотра автомобиля марки Митсубиси Ланцер правоохранители изъяли еще 21 л водочной продукции.

В отношении мужчины открыто уголовные производства по ст. 199 УКУ (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).