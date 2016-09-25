В центре Одессы мужчина покончил с собой, прыгнув с Тещиного моста

10:43, 25 сентября 2016
Происшествия
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Прибывшие медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины.

Фото УНИАН

В центре Одессы сегодня ночью мужчина покончил с собой, прыгнув с Тещиного моста. 

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, ЧП произошло около 2.00. 

«Со слов свидетелей, молодой человек вылез на поручни, раскинул руки и прыгнул. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции», - сообщили в пресс-службе. 

Прибывшие медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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