В центре Одессы мужчина покончил с собой, прыгнув с Тещиного моста

В центре Одессы сегодня ночью мужчина покончил с собой, прыгнув с Тещиного моста.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, ЧП произошло около 2.00.

«Со слов свидетелей, молодой человек вылез на поручни, раскинул руки и прыгнул. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции», - сообщили в пресс-службе.

Прибывшие медики «скорой помощи» констатировали смерть мужчины.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.