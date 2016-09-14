Во Львове из ювелирного магазина похитили золотые изделия на 2,7 миллиона гривень

Во Львове неизвестные злоумышленники похитили из ювелирного магазина золотые изделия на сумму 2,7 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, ювелирный магазин находится в помещении торгового центра на улице Широкой во Львове.

Установлено, что около 6.00 13 сентября, повредив входную дверь, злоумышленники похитили золотые изделия на сумму 2,7 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 УК Украины (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

В областном управлении полиции пока не уточняют, был ли магазин оборудован охранной сигнализацией, а также как попали злоумышленники в помещение торгового центра, в котором находится ювелирный магазин.