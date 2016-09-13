В ДТП с участием начальника охраны Кадырова разбился экс-глава российского спецназа

Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Торшин на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson попытался маневрировать, но не справился с управлением, передает Российская газета.

Кроме того, вместе с начальником охраны главы Чечни пострадал спортсмен бойцовского клуба "Ахмат", многократный чемпион мира Магомед Бибулатов.

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Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина. Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина.

Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.