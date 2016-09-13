В ДТП с участием начальника охраны Кадырова разбился экс-глава российского спецназа
В Чеченской Республике в ДТП с участием начальника личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова Абузайда Висмурадова погиб спецназовец, бывший командир спецгруппы "Альфа" Юрий Торшин.
Ехавший по дороге мотоцикл по неустановленной причине опрокинулся, а следовавший за ним Торшин на трехколесном мотоцикле Harley-Davidson попытался маневрировать, но не справился с управлением, передает Российская газета.
Кроме того, вместе с начальником охраны главы Чечни пострадал спортсмен бойцовского клуба "Ахмат", многократный чемпион мира Магомед Бибулатов.
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Ранее сообщалось, что в Москве в результате лобового столкновения погиб водитель Путина. Отмечается, что водитель Mercedes ехал по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с BMW. За рулем BMW находился водитель Путина.
Самого главы Кремля, как сообщили российские СМИ, в этот момент в машине не было.
В Чечне в результате ДТП пострадал начальник личной охраны Кадырова и боец клуба "Ахмат" Инцидент произошел в Наурском районе республики Накануне, во второй половине дня в Наурском районе Чеченской Республики случилось ДТП, в котором пострадал начальник охраны и.о. главы Чечни Рамзана Кадырова, полковник полиции, командир СОБР "Терек" ГУ МВД по СКФО Абузайд Висмурадов, также известный как "Патриот". Очевидцы сообщают, что Висмурадов находился за рулем трехколесного мотоцикла. Вместе с Висмурадовым также пострадал спортсмен бойцовского клуба "Ахмат", многократный чемпион мира по версии разных бойцовских организаций Магомед Бибулатов. О состоянии пострадавших пока неизвестно. В сети появилась фотография Бибулатова, которому 4 октября предстоит защита титула в Грозном. http://kavpolit.com/articles/v_chechne_v_rezultate_dtp_postradal_nachalnik_lich-28147/