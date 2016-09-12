Инцидент с пьяным прокурором в Мукачево: Геращенко рассказал детали и показал видео задержания

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Он рассказал, что в Мукачево экипаж патрульных заметил автомобиль Форд Фиеста, который нарушил правила дорожного движения. Было принято решение остановить автомобиль и сделать устное предупреждение.

"Но вместо того, чтобы выполнить законные требования полицейских, водитель авто сначала дал выскочить из машины пассажиру, а потом резко нажал на газ. Полицейские начали преследовать правонарушителя и остановили его, после того, как тот сбил ограждение и чуть не сбил полицейского", - отметил Геращенко.

Позже, по его словам, выяснилось, что за рулем авто находился гражданин Лупьяк Ярослав Ярославович, 1990 года рождения, работающий, в свободное от прожигания жизни время, прокурором Мукачевской местной прокуратуры.

"У него на лице были все признаки сильного алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы повиноваться законным требования полицейских и предъявить свои документы, он сначала попробовал сбежать, но ввиду слабой физической подготовки ему это не удалось и он был пойман", - рассказал советник главы МВД.

Кроме того, при задержании прокурор-правонарушитель сначала попытался оказать физическое сопротивление, а потом имитировал резкое ухудшение своего здоровья.

Затем полицейские, законно используя силу - приемы рукопашного боя и спецсредства - наручники - заставили прокурора-дебошира успокоиться и вызвали ему скорую помощь.

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После того, как прокурора привезли в Мукачевскую Центральную районную больницу, рассказал Геращенко, главврачом которой работает его отец, тот вытащил из кармана брюк какой-то сверток и резко опустошил его содержимое себе в рот.

"Полицейские справедливо заподозрили, что это был не "M&M's" и не жевательная резинка "Wrigley", а что то более значимое для психики и здоровья работника прокуратуры", - отметил представитель МВД.

Прокурор остался жив. Насколько он остаётся, после употребления содержимого свёртка, здоров - покажет время, рассказал Геращенко.

"По прошествию суток с момента проишествия, сотрудники Мукачевской ЦРЛ пытались затянуть с выдачей экспертизы на предмет содержания в молодом растущем прокурорском организме алкоголя или наркотических веществ. И только под давлением прокуратуры области и общественности - наконец выдали её", - выразил возмущение советник главы МВД.

Геращенко уже сегодня обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием провести служебную проверку работы прокурора Ярослава Лупьяка и освободить его от занимаемой должности.