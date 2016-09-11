В Мукачево пьяный прокурор, убегая от патрульных, устроил ДТП (фото)

Прокуратура Закарпатской области начала досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в ночь на 10 сентября в Мукачево с участием работника Мукачевской местной прокуратуры.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, одновременно работниками следственного отдела прокуратуры Закарпатской области по указанным материалам внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в результате ДТП работник прокуратуры, который сейчас находится в отпуске, был доставлен в Мукачевскую ЦРБ с диагнозом ушиб головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В то же время Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево на своей странице в Facebook сообщила подробности ДТП. По данным полиции, около полуночи полицейские увидели припаркованный на пешеходном переходе «Форд». Полицейские остановились, чтобы предупредить водителя об ответственности за нарушение ПДД, но тот надавил на газ и стал скрываться. Полицейские начали преследование беглеца, который на требования остановиться не реагировал. Впоследствии водитель не справился с управлением, заехал на бордюр и снес дорожное металлическое ограждение.

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По информации полиции, водитель вел себя подозрительно и неадекватно, имел признаки алкогольного опьянения. Он также предлагал патрульным «решить ситуацию» за определенные средства. В полиции отметили, что никаких документов на право управления у мужчины не было. Патрульные сообщили о необходимости проведения теста на алкоголь, после чего водитель, согласившись, направился к своей машине, но уже через несколько секунд начал убегать.

Патрульные догнали мужчину, но он вел себя беспокойно, ударил в лицо одного полицейского, а другого - схватил за руку. «Полицейские были вынуждены силой успокоить беглеца, скрутив его руки за спину и надев наручники», - отмечается в сообщении. Затем водитель начал «имитировать плохое самочувствие». Скорая медицинская помощь госпитализировала его в больницу.

По информации полиции, в больнице патрульные заметили, что мужчина употреблял какое-то неизвестное вещество, вынимая его из пакетов из фольги. «Впоследствии стало известно, что доставленный в больницу 26-летний мужчина является прокурором в Мукачево, а кроме того – сыном одного из управляющих врачей Мукачевской ЦРБ», - информировали в полиции.