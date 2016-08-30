"Ровесник Стоунхенджа": на Днепропетровщине сгорел памятник археологии Мавринский майдан

Об этом сообщает dp.vgorode.ua со ссылкой на местное телевидение.

Пожар возник по неизвестной причине. Сейчас эта памятка археологии выглядит выжженной пустыней. Там нет ни одного живого места.

Сгорела вся трава и вокруг Майдана. Местным жителям для тушения пожара пришлось вызывать спасателей, так как было опасение, что огонь дойдет и до села.

"Кто и с какой целью подпалил траву в этом таинственном месте неизвестно", - пишет издание.

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Павлоградские журналисты напоминают, что уже были попытки осквернить государственный охранный знак. Его расписали непристойными надписями. Активисты не раз обращались с заявлениями в полицию. Но безрезультатно.

Мавринский Майдан - огромное земляное сооружение неизвестного назначения. С высоты он похож на таинственный знак. По мнению некоторых исследователей - это древнее храмовое сооружение, возможно современник Стоунхенджа. По мнению уфологов, происхождение Мавринского Майдана связано с палеовизитом.